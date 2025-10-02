Triple crimen narco: partió el avión a Perú con policías para traer a Ozorio



El avión con diez policías partió rumbo a Perú para traer a Matías Ozorio, el ladero de Tony Janzen Valverde Victoriano (Pequeño J), quien fue detenido en la ciudad de Lima acusado de ser parte del triple crimen en Florencio Varela.

Conforme a la información enviada a la agencia Noticias Argentinas, este jueves pasadas las 11.00 salió el vuelo de la Fuerza Aérea con siete efectivos de la Policía Federal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, más tres agentes de la Policía Bonaerense.

En la aeronave viaja el Comisario Mayor Marcelo Chiappero, Director General de Cooperación Policial Internacional (Jefe De Interpol en Buenos Aires) de la Policía Federal, además de un médico.

“Habrá una escala por carga de combustible en la provincia de Salta y se estiman cerca de cinco horas de vuelo”, detallaron.

Respecto al arribo del acusado, será en el Aeropuerto El Palomar aproximadamente entre las 22.00 o 23.00hs de este jueves.

Tanto Ozorio como Pequeño J fueron detenidos en las últimas horas en Lima, Perú, tras un mancomunado trabajo de las fuerzas federales, provinciales y de dicho país, que siguieron los pasos de los señalados como los responsables de los brutales crímenes de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

“Si llega hoy, mañana le tomaré indagatoria como coautor”, indicó el fiscal Adrián Arribas.

Respecto al secreto de sumario, el cual vencía hoy, Arribas señaló que “no se va a levantar pese a las 48 horas ya transcurridas”.

“El móvil se está investigando, por ahora no se cambiará la carátula de homicidio”, sumó.

Por último, ante los medios de comunicación, expuso que “no tengo miedo” y que se trata de “un hecho aberrante”.