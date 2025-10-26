Tras la derrota de Despierta Chubut, Torres convocará a los legisladores electos



El gobernador Ignacio Torres ratificó que va a seguir haciendo todos los esfuerzos para que Chubut pueda marcar su propia agenda en el Congreso de la Nación. Reconoció que el resultado no solo en Chubut, sino en todo el país marcó la polarización entre el presidente Javier Milei y el kirchnerismo, minimizando así el fracaso electoral de los candidatos de Despierta Chubut.

“Se vio claramente una polarización muy fuerte en todo el país y un resultado del oficialismo que estuvo por encima de las expectativas. Que en Chubut haya ganado La Libertad Avanza no habla de una centralidad en la discusión nacional, tenemos que hacer el esfuerzo de tener muestra propia agenda”, sostuvo.

Torres anticipó que va a convocar a los legisladores actuales y los electos este domingo para trabajar en el presupuesto nacional.

“Vamos a pedir la colaboración de todos para defender lo nuestro”, dijo el gobernador que, pese a la polarización entre Javier Milei y el kirchnerismo, confió en que va a seguir creciendo Provincias Unidas, una fuerza política federal liderada por los gobernadores.