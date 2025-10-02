Trabajadores de la Secretaría de Pesca reclamaron en el puerto de Rawson

Los trabajadores de la Secretaría de Pesca de la Provincia realizaron este jueves una jornada de asamblea y movilización en el puerto de Rawson, en reclamo por el cumplimiento de incrementos salariales que —según denuncian— les fueron negados desde 2024.

El pedido central es que se les reconozca la deuda del 9 % otorgada a la administración central, de la cual fueron excluidos. Además, exigen la revisión de la Resolución 94/25, que tampoco los incluye en el aumento del 7,9 % acordado para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2025.

Desde ATE, SUTAP y UPCN recordaron que el personal de Pesca tuvo un rol clave en la obtención de la certificación internacional MSC para la pesquería de langostino, que abre nuevas oportunidades comerciales para la provincia.

La medida de acción directa fue notificada formalmente a la Secretaría de Trabajo. Los gremios advirtieron que la protesta continuará ante la falta de respuestas y el deterioro salarial.