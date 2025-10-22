ARENA FEST - PUERTO MADRYN

Todo listo para el Arena Fest


Desde la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn anunciaron una nueva edición del Arena Fest, que se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre en el Punto de Deportes de Playa, entre las bajadas 5 y 6 del frente costero de la ciudad.
En esta oportunidad, las disciplinas adaptadas a la arena serán fútbol, handball, básquet, beach tennis, vóley y futvoley.
La jornada está pensada como una celebración del deporte al aire libre, en un entorno natural único como lo es la costa madrynense. Además, busca promover la actividad física para todas las edades, combinando recreación, participación y vida saludable.
El objetivo principal del Arena Fest es brindar la posibilidad a todas las personas de disfrutar sus deportes favoritos en su versión de playa, en una propuesta abierta a vecinos, vecinas y turistas.
Las personas interesadas pueden realizar las inscripciones y obtener más información en la página www.pmyeventos.ar.

