Servicoop avanza con obras energéticas y trabajos de saneamiento en distintos puntos de la ciudad

La Cooperativa Servicoop informó que se están realizando diversas tareas de infraestructura eléctrica y cloacal en Puerto Madryn.

En el barrio “El Polígono”, avanzan los preparativos para la instalación de nuevas subestaciones. Las obras incluyen la colocación de columnas de media y baja tensión, el tendido de redes y la fabricación de estructuras metálicas que soportarán los transformadores y las conexiones subterráneas con la Estación Transformadora.

Por otro lado, el área de Mantenimiento Electromecánico llevó adelante trabajos de renovación de componentes en una bomba impulsora del sistema cloacal, con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento.

Además, personal de Saneamiento intervino en la zona céntrica, en inmediaciones de San Martín y Albarracín, realizando tareas de mantenimiento preventivo sobre la red cloacal, que se extiende a lo largo de más de 400 kilómetros. Desde la Cooperativa recordaron la importancia de no arrojar residuos domiciliarios al sistema, para evitar obstrucciones y desbordes.