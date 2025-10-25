Sábado de práctica libre y clasificación para Colapinto en el Gran Premio de México de la F1

Este sábado, habrá continuidad del Gran Premio de Fórmula 1 con su participación en el Gran Premio de México, que hoy contará con su práctica 3 y su clasificación.

Será momento para una nueva perfomance de Franco Colapinto.

Colapinto quiere demostrar para qué está

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de México, que este sábado tiene su clasificación y en el marco de la 20ma. fecha de la temporada 2025 que tiene lugar en en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, luego de lo que fue el GP de Austin y la polémica del final, cuando sobrepasó a su compañero Pierre Gasly contra las órdenes de su equipo.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

El GP de México tiene este sábado desde las 18 horas de la Argentina la clasificación, de cara a la carrera del domingo.

Vale destacar que el domingo, la carrera será desde las 7 horas.