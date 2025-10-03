Río Gallegos: robó una panadería y en el allanamiento encontraron a una chica desaparecida



Un delincuente fue detenido acusado de robar una panadería en la ciudad de Río Gallegos y, tras el allanamiento a su vivienda para concretar su arresto, las autoridades confirmaron que encontraron a una chica que estaba reportada como desaparecida.

Este jueves por la tarde personal de la División Investigaciones de Río Gallegos llevó adelante un procedimiento judicial que concluyó con un allanamiento positivo y la detención de un sujeto vinculado a un robo calificado ocurrido días atrás en una panadería.

Aun así, quienes concretaron la pesquisa se sorprendieron de que en dicho operativo se encontraba una menor “que mantenía antecedentes en otras intervenciones, razón por la cual se dio inmediata participación a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos, quienes procedieron a su resguardo y posterior restitución a un hogar convivencial”.

“Se dio con el hallazgo de una menor que estaba desaparecida”, detalló Luis Poblete, comisario mayor.

El parte policial detalla que la investigación se originó a raíz de un robo denunciado el día anterior en un comercio ubicado en la calle Ramón y Cajal al 1500, donde un hombre ingresó al local y sustrajo la caja registradora con la suma de dinero que había en el interior tras amenazar al personal con un cuchillo.

Ante ello, la División Comisaría Cuarta inició las actuaciones prevencionales correspondientes, dando intervención a la sede judicial.

Durante la investigación la División Investigaciones ZS realizó tareas de campo y análisis de información que permitieron establecer características fisionómicas del presunto autor, logrando individualizar un domicilio en el cual residiría.

Con esos indicios, el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, libró la correspondiente orden de allanamiento, el cual se concretó en las últimas horas.

Durante el procedimiento se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir, calzado, una gorra, un celular y otros artículos que guardarían relación directa con el hecho investigado.