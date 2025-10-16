Revés judicial para Espert



El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó por «prematuro» un pedido de la defensa del diputado -en uso de licencia- José Luis Espert (LLA) para que pase a Comodoro Py la investigación por haber recibido 200 mil dólares de parte Federico «Fred» Machado, acusado en Estados Unidos por narcotráfico.

Según planteó el abogado de Espert, Alejandro Freeland, ambas causas son conexas. Asimismo, pidió que De Giorgi le reclame a Lino Mirabelli, juez federal de San Isidro, su inhibición.

Mirabelli quedó a cargo de la denuncia presentada por el candidato a diputado de Fuerza Patria Juan Grabois, a raíz del pago que Espert recibió de Machado por unos 200 mil dólares.

La fiscal de la causa por presuntos delitos con los aportes de la campaña de 2019 de Espert a la Presidencia -entre ellos 35 vuelos que habrían sido financiados por Machado en sus aviones-, Alejandra Mángano, se opuso a la unificación de ambas investigaciones por ser un planteo de momento «prematuro».

Martínez de Giorgi coincidió con la fiscalía en que el planteo de la defensa de Espert «resulta prematuro» porque «no se cuenta con elementos suficientes» para resolver por ahora unificar ambos casos.