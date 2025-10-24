ANDINISTAS - PARQUE NACIONAL LANIN - RESCATE - VOLCÁN LANÍN

Rescataron a los dos andinistas extraviados en el Volcán Lanín


El Parque Nacional Lanín informó este viernes que el operativo de emergencia fue exitoso y lograron extraer a los dos andinistas extraviados en el Volcán Lanín.
Ambos fueron visualizados por guías de la AAGM quienes hicieron el primer contacto, luego el helicóptero realizó la extracción. El SIEN (Sistema Integrado de Emergencias Neuquén) realizó la primera atención y estabilización de los pacientes, quienes luego fueron trasladados por una ambulancia al Hospital de Junín de los Andes.
Se habilitó nuevamente los ascensos al volcán Lanín y el tránsito en la Ruta Provincial n°61.
Participaron del operativo, rescatistas y Guardaparques del Parque Nacional Lanín, DLyFE, Parque Nacional Nahuel Huapi y Alerces, SIEN, Guías AAGM, Guías de Montaña particulares, Policía Neuquén, Brigada Rural de Neuquén, CAX, Gendarmería Nacional, Ejercito Argentino, baqueanos, particulares, helicóptero IBEX, Hosteria Paimún, Bomberos Voluntarios Junín de los Andes.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

TERMÓMETROS

Etiquetas: Fátima Florez, Javier Milei, Mar del Plata

Show en vivo con Milei
Etiquetas: andrea cristina, Carlos Linares, edith terenzi, senadores

Asistencia perfecta
Etiquetas: javie milei, jesús maría

Milei en el escenario de Jesús María

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: detenido, robo, TRELEW

Detenido por robo en Trelew
Etiquetas: MANUEL ADORNI, YPF

Adorni asume como director de YPF por el Estado Nacional
Etiquetas: Abierto de Australia, Elena Rybakina, Tenis

Rybakina se impuso ante Sabalenka y se quedó con el Abierto de Australia