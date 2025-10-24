Rescataron a los dos andinistas extraviados en el Volcán Lanín



El Parque Nacional Lanín informó este viernes que el operativo de emergencia fue exitoso y lograron extraer a los dos andinistas extraviados en el Volcán Lanín.

Ambos fueron visualizados por guías de la AAGM quienes hicieron el primer contacto, luego el helicóptero realizó la extracción. El SIEN (Sistema Integrado de Emergencias Neuquén) realizó la primera atención y estabilización de los pacientes, quienes luego fueron trasladados por una ambulancia al Hospital de Junín de los Andes.

Se habilitó nuevamente los ascensos al volcán Lanín y el tránsito en la Ruta Provincial n°61.

Participaron del operativo, rescatistas y Guardaparques del Parque Nacional Lanín, DLyFE, Parque Nacional Nahuel Huapi y Alerces, SIEN, Guías AAGM, Guías de Montaña particulares, Policía Neuquén, Brigada Rural de Neuquén, CAX, Gendarmería Nacional, Ejercito Argentino, baqueanos, particulares, helicóptero IBEX, Hosteria Paimún, Bomberos Voluntarios Junín de los Andes.