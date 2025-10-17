CAMIONETA - MADRYN - ROBO

Recuperan en Puerto Madryn una camioneta robada en Neuquén

Un trabajo conjunto entre las divisiones de Sustracción de Automotores de Puerto Madryn y Trelew permitió recuperar una camioneta Toyota Hilux que había sido robada hace aproximadamente dos semanas en la ciudad de Neuquén.

Las tareas investigativas desarrolladas por personal especializado posibilitaron localizar el vehículo en Puerto Madryn, donde circulaba con una chapa patente diferente a la original, bajo la modalidad conocida como “auto mellizo”.

El rodado fue interceptado cuando se desplazaba por Pasaje del Mar y Roberto Gómez. Su conductor, un ciudadano con domicilio en la ciudad, fue identificado e imputado por el delito de encubrimiento.

Tras el hallazgo, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, que dispuso el secuestro de la unidad.

El operativo fue encabezado por el Oficial Vera, jefe de la División Sustracción de Automotores de Puerto Madryn, y reafirma el compromiso de las fuerzas policiales provinciales en la lucha contra el robo y tráfico ilegal de vehículos.

