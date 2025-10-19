CHUBUT - PARDELAS - PENINSULA VALDES - VERANO

¿Reabren el camino de ingreso a Pardelas?

El Ministerio de Turismo de Chubut evalúa la reapertura de sitios emblemáticos de Península Valdés que habían sido cerrados por su deterioro, entre ellos Pardelas. El titular de la cartera, Diego Lapenna, anunció que se está estudiando la posibilidad de que el lugar vuelva a recibir visitantes durante el próximo verano, aunque sea de manera “parcial”.

“En conjunto con la Secretaría de Ambiente se está evaluando la posibilidad de que este verano podamos abrir Pardelas parcialmente. Veremos de qué modo y cómo lo hacemos”, indicó Lapenna.

El funcionario destacó que la medida refleja la gestión actual, orientada a recuperar y poner en valor los espacios turísticos: “Lo que hay que acomodar se acomoda y después se vuelve a poner en valor para el disfrute de no solamente los chubutenses, sino todos los turistas que quieran venir a visitarnos”, señaló.

Pardelas había sido cerrado debido a su “estado calamitoso”, y su eventual reapertura se enmarca en los esfuerzos por revitalizar los atractivos naturales de la provincia y fortalecer la oferta turística de cara a la temporada estival.

