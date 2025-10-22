Rawson: estafó a un vecino haciéndose pasar por empleado de Telefónica

En la mañana de este miércoles se realizaron dos audiencias por el delito de estafa en la Oficina Judicial de Rawson, a instancias de lo solicitado por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital luego de recibidas las denuncias y realizar la investigación preliminar que amerite el pedido formal de apertura del proceso para ambos casos.

Ambas audiencias fueron ante la jueza de garantías Karina Breckle, la investigación a cargo de los fiscales generales Fernando Rivarola y Eugenia Dominguez con la defensa pública de Damián D´Antonio.

En el primero de los casos la investigación quedó abierta en contra de uno de los dos imputados, y en el otro la diligencia judicial quedó trunca ante la incomparecencia del imputado, con residencia en la ciudad de Córdoba.

Roberto Díaz -el único imputado- siguió los cargos en su contra desde un centro de detención. Se le describieron los hechos por el cual ahora comienza a ser investigado. Está ahora imputado del delito de estafa en carácter de autor, partícipe necesario o supletoriamente de encubrimiento en otro hecho.

La víctima fue J.D., un vecino de Rawson al que los presuntos estafadores engañaron haciéndose pasar por empleados de atención al cliente de la empresa Telefónica de Argentina, para así obtener sus datos personales, ingresar a una caja de ahorro del Banco Nación con el fin de obtener un crédito personal, pero que fue bloqueada a tiempo. No ocurrió lo mismo en la cuenta de Mercado Pago, de donde le obtuvieron dinero que luego derivaron mediante varias transferencias. El coimputado en este caso S.D. no pudo ser localizado y no participó en la audiencia.

El defensor D´Antonio no se opuso a la apertura de investigación, aunque manifestó que el rol de su representado quedará dilucidado con el transcurrir de la investigación a cargo de esa Unidad Especializada.

La otra audiencia de apertura de investigación por el mismo delito no se realizó, aunque se dictó la rebeldía y captura contra J.G. con domicilio en la ciudad de Córdoba.

-Producido por el Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson.