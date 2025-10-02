¿Quién es el colombiano al que encontraron muerto en las playas de Berisso?



Un hombre de nacionalidad colombiana que el mediodía del pasado martes se arrojó al río en Berisso fue hallado sin vida este jueves en las playas municipales y la Justicia de La Plata abrió una investigación para determinar las causas de la muerte.

La búsqueda se inició río adentro el pasado martes y recién este jueves por la mañana pudieron encontrarlo en un trabajo en conjunto con Defensa Civil, Bomberos, policías de Seguridad y de Investigaciones y Prefectura.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el sujeto fue encontrado en la orilla pasadas las 7.30 y los investigadores confirmaron a este medio que el fallecido es Jordan Yerimit Chavez, de 23 años.

Lo llamativo es que el joven tenía domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), más precisamente en el barrio porteño de Balvanera y, según los registros, vivía en en el departamento 3A de Esparza al 88.

“Ningún familiar se acercó en estas horas a seguir de cerca la investigación”,señalaron los voceros.

Hasta el momento, el expediente está a cargo de la fiscal Cecilia Corfield titular de la UFI 15 del Departamento Judicial La Plata y se ordenó la realización de la autopsia que será este mediodía en la morgue policial de La Plata.

A su vez, una testigo clave del caso, contó que vio al hombre ingresando al río el pasado martes y que lo notó alterado por la ingesta de sustancias, luego dejó sus pertenencias en la orilla.

A partir de esa denuncia se desplegó el operativo de búsqueda y el inicio de la causa penal que se siguió desde la Comisaría Segunda de Berisso.