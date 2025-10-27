ARMA DE FUEGO - DISPAROS - MADRYN

Puerto Madryn: un detenido con un arma de fuego tras denuncia por disparos

Durante la madrugada de este lunes, personal de la Comisaría Segunda de Puerto Madryn detuvo a un joven que portaba un arma de fuego y demoró a otro individuo en estado de ebriedad, luego de un operativo desplegado en la intersección de Perú y Río Mayo, tras un llamado que alertaba sobre posibles detonaciones.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando el Centro de Monitoreo informó sobre disparos escuchados en el sector. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a varios hombres que, al notar la presencia policial, ingresaron rápidamente a un domicilio de la zona.

Durante el patrullaje, los agentes interceptaron a dos individuos que intentaban huir hacia la misma vivienda. Uno de ellos, identificado como P.A.L. (25 años), tenía un revólver en la cintura, mientras que el segundo, P.J. (38 años), se encontraba en evidente estado de ebriedad y se resistió al accionar policial.

Por disposición del fiscal de turno, se ordenó el secuestro del arma de fuego y que el detenido P.A.L. permanezca alojado hasta la audiencia de control de detención. En tanto, P.J. fue demorado por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.

