Por los Octavos de Final del Federal A, Guillermo Brown venció como local a un duro Sportivo Belgrano

Por 2 a 0, Guillermo Brown se impuso esta tarde ante Sportivo Belgrano de San Francisco, en el juego de Ida de los Octavos de Final de la Reválida del Torneo Federal A.

Ezequiel Morales marcó en dos oportunidades para el triunfo del equipo browniano, que se llevó una buena diferencia con vistas al juego de Vuelta a jugarse en Córdoba.

Brown festejó en casa y se ilusiona en esta nueva instancia del Torneo

Una buena ventaja consiguió este domingo Guillermo Brown, en el juego de Ida del cruce por Octavos de Final del Torneo Federal A, al vencer por 2 a 0 a Sportivo Belgrano de San Francisco.

Tras unos primeros minutos de estudio de uno y otro, llegó la apertura del marcador para el conjunto browniano, cuando a los 33 minutos del primer tiempo, Ezequiel Morales apareció en la red para anotar el 1-0 parcial de Brown.

Al regresar de vestuarios, Brown supo pegar rápido apenas iniciado el segundo tiempo, para que a los 3 minutos y desde una buena jugada de Alan Silva, Morales nuevamente defina con un remate cruzado para el 2-0 que sería el final.

Fue un cotejo disputado en el que Guillermo Brown logró superar al equipo cordobés, que mostró un buen juego y demostró ser un rival de jerarquía en este camino por el segundo ascenso a la Primera Nacional en esta Reválida.

Cómo sigue

Esta serie tendrá su continuidad el domingo 2 de noviembre, cuando se dispute el cotejo de Vuelta en San Francisco, Córdoba, donde Brown querrá sostener su buen desempeño futbolístico y la diferencia de gol obtenida en la tarde de hoy.

Fotos: Gentileza Matías Arrascoyta.