MADRYN - VOTO JOVEN

Poco más del 62% de los votantes de Puerto Madryn dijo NO al voto joven

En el referéndum local realizado este domingo, la comunidad de Puerto Madryn votó en contra de modificar su Carta Orgánica para habilitar el voto optativo a jóvenes de 16 y 17 años en las elecciones municipales.

Con una participación cercana al 70% del padrón, el “No” se impuso con el 62,68% de los votos (32.748 sufragios), mientras que el “Sí” obtuvo el 37,32% (19.500 votos). De esta manera, la propuesta no alcanzó el apoyo necesario y la normativa vigente no sufrirá modificaciones.

El proceso electoral se desarrolló con normalidad y contó con una buena participación ciudadana, que acudió a las urnas para definir esta consulta popular convocada por el Tribunal Electoral Municipal.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: Congreso, Javier Milei, REFORMA LABORAL

A por las riendas de la agenda parlamentaria

TERMÓMETROS

Etiquetas: Mauricio Macri, pro

Macri quiere candidato propio en 2027
Etiquetas: lla, MARTÍN MENEM, Santiago Caputo

Bajándole el tono a la interna
Etiquetas: diego santilli

Santilli cumplió su promesa

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: bolivia, Javier Milei, viaje presidencial

Javier Milei viajará a Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz
Etiquetas: Elias, Madryn, policía, quemaduras

Ya son cinco las detenidas tras los incidentes frente a la casa del padre de Elías
Inician obras de refacción integral en el Centro de Salud Ruca Calil de Puerto Madryn

Inician obras de refacción integral en el Centro de Salud Ruca Calil de Puerto Madryn