Poco más del 62% de los votantes de Puerto Madryn dijo NO al voto joven
En el referéndum local realizado este domingo, la comunidad de Puerto Madryn votó en contra de modificar su Carta Orgánica para habilitar el voto optativo a jóvenes de 16 y 17 años en las elecciones municipales.
Con una participación cercana al 70% del padrón, el “No” se impuso con el 62,68% de los votos (32.748 sufragios), mientras que el “Sí” obtuvo el 37,32% (19.500 votos). De esta manera, la propuesta no alcanzó el apoyo necesario y la normativa vigente no sufrirá modificaciones.
El proceso electoral se desarrolló con normalidad y contó con una buena participación ciudadana, que acudió a las urnas para definir esta consulta popular convocada por el Tribunal Electoral Municipal.