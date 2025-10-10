Modo campaña: Beliz escuchó reclamos y propuestas de vecinos de Trelew

El dirigente mercantil Alfredo Beliz visitó este jueves el barrio Planta de Gas, en Trelew, donde mantuvo un encuentro con vecinos para conocer de primera mano las problemáticas que atraviesan las familias de la zona. Durante la recorrida, los participantes manifestaron su preocupación por el impacto de la crisis económica nacional en el acceso a servicios básicos, alquileres y tratamientos médicos.

Beliz destacó la necesidad de generar empleo y fortalecer la economía local a través de proyectos que permitan mejorar la calidad de vida. “La necesidad es hoy, no dentro de treinta años”, expresó, al señalar que considera urgente impulsar medidas legislativas que atiendan las demandas cotidianas de los trabajadores y sectores medios.

En su diálogo con los vecinos, el dirigente subrayó la importancia de que los representantes políticos asuman el compromiso de legislar con una mirada puesta en la realidad actual. “La gente vive el día a día. No puede esperar décadas para que las leyes empiecen a dar resultados”, sostuvo.

Finalmente, Beliz reafirmó su compromiso de continuar recorriendo los barrios de Trelew y de seguir trabajando junto a la comunidad. “Las soluciones se construyen en el territorio, con la participación de los vecinos y el compromiso de quienes gestionan desde lo público”, concluyó.

Las elecciones nacionales se realizarán el próximo 26 de octubre en Chubut, donde se elegirán dos representantes para la Cámara de Diputados de la Nación.