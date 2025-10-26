ELECCIONES 2025 - MIRTHA LEGRAND

Mirtha Legrand votó «con ilusión»

La conductora y actriz, Mirtha Legrand, emitió su sufragio en el barrio porteño de Palermo donde expresó que «votó con ilusión» y que estaba «muy contenta».

Luego de que en mayo de este año, en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires no haya votado, Legrand se acercó acompañada y comentó que estaba anoticiada de que cambió la forma del sufragio y que le explicaron como era la nueva boleta.

«Voto con ilusión. Estoy contenta de venir, me dan ganas de llorar, pero de alegría», expresó.

En tono chistoso, contó que se vistió «con los colores de la patria» y hasta chicaneó con el rating que tuvo en la noche del sábado con su programa.

Por último, antes de subirse a su auto para regresar a su vivienda, manifestó: «Espero que siempre haya libertad para votar».

