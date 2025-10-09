BOCA - DESPEDIDA - DUELO - MIGUEL ÁNGEL RUSSO

Miles de personas despiden a Miguel Ángel Russo


Miles de hinchas de Boca y varios de otros equipos se reunieron en el Hall Central de Brandsen 805 para despedir al histórico director técnico Miguel Ángel Russo, quien murió este miércoles por la tarde luego de una larga lucha contra el cáncer.

Las puertas se abrieron a las 10 de la mañana para que todos los hinchas puedan darle un último adiós a Russo, quien conmocionó a todo el fútbol argentino con su fallecimiento.

Según aclaró Boca a través de sus redes sociales, aquellos que quieran despedirlo tendrán hasta las 22 para acercarse a Brandsen, mientras que el velorio se extenderá otras dos horas el viernes, entre las 10 y las 12 del mediodía.

“Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar”, se aclaró en el comunicado.

Russo, quien tenía 69 años, jugó durante toda su carrera como jugador en Estudiantes de La Plata, mientras que como director técnico se desempeñó desde 1989 hasta su último día.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: boletas, josé luis espert, lla

Cambiar de caballo en medio del río, no es gratis

TERMÓMETROS

Etiquetas: Facundo Manes, MARTÍN MENEM

Menem vs. Manes
Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, Karen Reichardt

Reichardt sí, Santilli no
Etiquetas: elecciones 2025, Javier Milei

El gobierno no genera confianza

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: bivalvos, CIENCIA, CIMAS, Río Negro

Intenso trabajo de los científicos en la costa de Río Negro
Etiquetas: aeropuertos, Asambleas, pilotos, vuelos

Asambleas de pilotos provocarían demoras en los vuelos de este jueves
Etiquetas: Miguel Ángel Russo

Murió Miguel Ángel Russo