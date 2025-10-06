Milei se subió al escenario en un intento de remontar la campaña electoral



El presidente Javier Milei se subió al escenario del Movistar Arena, cantó y descargó toda su furia contra la oposición en la previa de la presentación de su libro.

Milei afirmó que el movimiento libertario estuvo «peleando por las ideas de la libertad y los estamos derrotando, les estamos ganando».

El mandatario utilizó como ejemplo de este posicionamiento “el paso de Twitter a X”, al graficar que “ahora pueden hablar todos, hay debate y, si hay debate, los ‘zurdos’ pierden, y cuando pierden el debate, empiezan con la escalada de la violencia”.

“Intentaron asesinar a (Jair) Bolsonaro, a (Donald) Trump, asesinaron a (Miguel) Uribe y se llevaron la vida de nuestro querido Charlie Kirk”, enumeró Milei durante la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena.

Le pidió a sus seguidores que “no aflojen” porque, dijo, “estamos a mitad de camino” y hay que “terminar de pasar el río”.

Tensión en la previa

En la previa del acto se registraron momentos de tensión, cuando los enfrentamientos entre militantes libertarios y manifestantes opositores obligaron a intervenir a las fuerzas de seguridad.

Efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad apartaron a los manifestantes que se hicieron presentes en las inmediaciones del predio y resguardaron así la organización del acto.