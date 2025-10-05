Milei ensaya para el show de este lunes en el Movistar Arena

El presidente Javier Milei ensaya este mediodía en la quinta de Olivos junto a la denominada “banda presidencial” el set de canciones que interpretará este lunes durante la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro» en el Movistar Arena, con capacidad para 15 mil personas.

A través de su cuenta de X, el mandatario citó un posteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien presencia el ensayo: “VENÍ PROBÁ LA BANDA… VLLC!”, sentenció junto a una imagen en la que se lo ve rodeado de funcionarios y legisladores que lo acompañarán en el escenario.

Según reveló, la agencia Noticias Argentinas, el libertario trabajó en una hoja de canciones elegidas por su “mensaje político” que interpretará en la previa a la presentación de su nueva obra, y aspira a poder cerrar el mini concierto junto a los miembros de su Gabinete.

La “banda presidencial” que tiene una cuenta de X, está integrada por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch a cargo de la batería, y su hermano Joaquín, en la primera guitarra. Además, se lo ve Marcelo Duclós, el biógrafo de Milei, a cargo del bajo, y a la legisladora Lilia Lemoine en uno de los micrófonos.

Al respecto, Sturzenegger que también subirá al escenario para el desarrollo teórico del nuevo libro económico, expresó: “Presenciando el ensayo de La Banda Presidencial (@b_presidencial) para mañana! Las letras están espectaculares y habrá sorpresas! VLLC!”.

Este lunes a las 18, luego de subir al escenario rodeado por los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, el mandatario protagonizará un breve recital y luego dará lugar a la segunda instancia del evento que, tras una ducha y de un cambio de indumentaria, lo tendrá a cargo de los detalles de su nuevo libro. Las actividades estarán divididas por la disertación del conferencista Agustín Laje.

Escoltarán al mandatario en el segundo tramo de la convocatoria el diputado y candidato libertario José Luis Espert, en un gesto reivindicativo en medio del escándalo por sus vínculos con “Fred” Machado; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Al igual que en el evento del Luna Park en 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, oficiará de presentador.