Milei analiza cambios post electorales

El presidente Javier Milei no dudó en liderar la campaña electoral de cara al 26 de octubre, tras la derrota que sufrió LLA en la provincia de Buenos Aires. Desde entonces, no sólo ha gestionado fondos ante Estados Unidos, sino también ha recorrido algunas provincias del país, para apoyar a los candidatos libertarios en cada distrito.

Este martes, Milei viajó a Córdoba, una provincia donde espera cosechar muchas voluntades, previamente, dialogó con la TV Pública e hizo algunas consideraciones en torno a las elecciones del domingo próximo, el escenario económico del país y los posibles cambios en el Gabinete.

«Yo creo que una de las estrategias del kirchnerismo es subestimar el valor de la elección para que se desaliente a la gente y no vaya a votar. Y la realidad es que la elección es mucho más importante

de lo que creemos», dijo Milei ante la requisitoria periodística de Guillermo Andino.

El Presidente acusa al Congreso de haber asumido una «actitud destituyente» durante el presente período legislativo. Sin embargo, reconoce que el año anterior consiguió apoyo para las leyes que él mismo calificó oportunamente de fundamentales.

Entonces, Milei quiere cargar toda responsabilidad sobre un eventual fracaso de sus políticas a la oposición, desconociendo que fue su propio accionar, o más bien la inacción en materia federal, lo que provocó que perdiera el respaldo de algunos gobernadores y por consiguiente de los legisladores nacionales.

Milei sabe que necesita sumar bancas en el Congreso para poder dar rienda suelta a sus planes futuros, y en paralelo debe mejorar la capacidad de negociación con las provincias.

La reciente restitución del Ministerio del Interior, permitió oxigenar la carga de Guillermo Francos, quien ha tenido un rol fundamental en las negociaciones pasadas, pero que ha perdido cierta flexibilidad.

Otro dato no menor, es la interna que se ha evidenciado entre el Jefe de Gabinete y Santiago Caputo, lo que promete traer cola en los próximos meses.

De hecho, hace algunos días el Presidente admitió que analiza un rol formal en el Gabinete Nacional para el joven Caputo, y esto no cayó bien entre algunos actores del Gobierno.

El panorama de cara al 26 de octubre es incierto, a pesar de que el oficialismo se muestra confiado en el resultado, las encuestas no acompañan tal optimismo, aún si ganara, LLA estaría muy lejos de lograr una representación sólida en el Congreso, especialmente por sus propias internas.

Con este escenario por delante, este martes, Milei admitió que analiza cambios en el Gabinete: «El 26 a la noche veré qué tipo de equipo necesito para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación», afirmó en la entrevista con Andino en la TV Pública.

«Nosotros hemos cumplido el noventa y nueve por ciento de las

promesas de campaña en 20 meses. Eso no lo hizo nadie en Argentina,

nadie», afirmó el Presidente sin dudar.

Mieli cerrará la campaña el jueves en Rosario, donde encabezará su última caravana proselitista de cara a la votación del domingo.