Mientras se aguarda la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA, se programó el cruce de Vuelta entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy para el domingo 2 de noviembre

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino otorgó un plazo de 48 horas a Gimnasia y Esgrima de Jujuy para realizar su descargo por los hechos que derivaron en la suspensión del encuentro ante Deportivo Madryn, correspondiente al Reducido de la Primera Nacional.

El partido de Ida de los Cuartos de Final, se jugó el pasado domingo en el estadio 23 de Agosto, fue interrumpido por el árbitro Lucas Comesaña tras recibir amenazas tanto él como su cuerpo arbitral.

El Tribunal de Disciplina invitó al descargo del «Lobo» jujeño y fallaría el jueves

«En virtud de la celeridad de la definición y la continuidad de la competencia, se da vista por el término de cuarenta y ocho horas al Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo», indicó el comunicado del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Según informó el sitio web Doble Amarilla, una vez analizado el informe del árbitro y el descargo del club jujeño, el Tribunal podría oficializar el fallo este mismo jueves. La intención es evitar demoras que afecten la programación de las semifinales del Reducido.

El árbitro Comesaña explicó en diálogo con TyC Sports los motivos de su decisión: “Suspendí el partido por cosas que no deben pasar. No quiero reaccionar, el Tribunal de Disciplina actuará según mi informe”.

Además, detalló que las amenazas fueron directas: “Es la primera vez que me sucede algo así. Primero fue hacia el cuarto árbitro y después hacia todos, especialmente al cuarto y a mí”.

Con el expediente en marcha, la resolución del duelo en el que Gimnasia le ganaba por 1 a 0 a Deportivo Madryn queda en manos del Tribunal, teniendo en cuenta que el partido de Vuelta se jugará el 2 de noviembre en el estadio del “Aurinegro”.

Cruces de Vuelta con programación

Este juego de Vuelta a jugarse, en principio, en el Estadio Abel Sastre del Club Deportivo Madryn, será desde las 16 horas.

También por esta instancia del Reducido, jugarán el viernes 31 de octubre a las 21.30 horas Estudiantes (Río Cuarto) frente a Gimnasia y Tiro (Salta), mientras que el domingo 2 también jugarán a las 18 horas Estudiantes (BA) frente a Tristán Suárez.

Aún se espera día y horario a confirmar para el cotejo entre Atlanta y Deportivo Morón.

Las conclusiones a las que podría llegar el Tribunal de Disciplina

En relación a lo que el fallo del Tribunal de Disciplina puede definir, se varias posibilidades, como por ejemplo la suspensión total del cruce de cuartos de final y clasificación de Deportivo Madryn a la próxima instancia; en tanto que otra opción sería la de darle el triunfo por 3 a 0 al «Aurinegro» y que la Vuelta se juegue tal como está programada para el 2 de noviembre en el Estadio Abel Sastre de Club portuario.

En tanto, otra posibilidad es que se reanuden los 45 minutos que faltan y que luego se defina la serie en Chubut, aunque sería la menos factible.