Medvedev le ganó Moutet y se quedó con el ATP de Almaty



El ruso Daniil Medvedev se consagró campeón del ATP 250 de Almaty al vencer en tres sets al francés Corentin Moutet por 7-5, 4-6 y 6-3.

Medvedev cortó una racha negativa y volvió a levantar un trofeo tras varios meses de sequía en el circuito, en una final que reflejó su esfuerzo por recuperar confianza y regularidad.

El ex número uno del mundo llegó a Kazajistán con la presión de revertir un año irregular y su paso por el torneo estuvo marcado por altibajos, pero mostró fortaleza mental en los momentos decisivos.

Después de un estreno exigente ante el australiano James Duckworth, se enfrentó en la final a un rival incómodo como Moutet, quien lo había superado en dos de sus tres enfrentamientos previos.

El primer set mostró la dinámica del duelo. Moutet tomó ventaja rápida con un quiebre y se adelantó 3-1, pero Medvedev reaccionó con precisión desde el fondo y logró emparejar el marcador y con el partido igualado 5-5, el ruso elevó su nivel con el servicio y forzó los errores del francés para cerrar el parcial por 7-5.

En el segundo set, Moutet impuso su juego más variado, utilizó el slice con eficacia y provocó fallas constantes del ruso pero Medvedev logró empatar 3-3, aunque no consiguió sostener la presión y el francés aprovechó su consistencia para ganar el set 6-4.

La definición se resolvió en un tercer capítulo equilibrado ya que el ruso sostuvo su agresividad desde la base y forzó los errores del francés en momentos clave.

Moutet resistió hasta el 3-3, pero un quiebre en el octavo juego inclinó definitivamente la final. Medvedev confirmó su recuperación con un sólido cierre de 6-3 y levantó el trofeo con autoridad.

Después de un año sin conquistas y con altibajos en su rendimiento, el ruso volvió a sonreír sobre una cancha que lo devolvió a la senda del triunfo y la victoria también marcó su primer trofeo de la temporada.