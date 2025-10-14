AJEDREZ - CIRCULO DE AJEDREZ DE RAWSON - JUEGO CIENCIA

Marcos Pirola se quedó con el Torneo de Primera del Círculo de Ajedrez de Rawson

Con total éxito se desarrolló durante el último fin de semana, el Torneo de Primera categoría del Círculo de Ajedrez de Rawson, certamen que convocó a ajedrecistas locales y de la zona.

El ganador fue el representante del Club Capablanca de Trelew, Marcos Pirola.

 

El Torneo de Primera capitalino con campeón

Con la disputa de las dos últimas rondas, culminó en la tarde del sábado, una nueva edición del Torneo de Primera Categoría del Círculo de Ajedrez de Rawson, certamen que se disputó durante el último fin de semana en la Asociación Italiana de Rawson.

El triunfo correspondió nuevamente a Marcos Pirola, quien de esta manera consigue este logro por tercer año consecutivo, en tanto que el segundo lugar fue para Alfonso Uzcudun, el chico de Trelew que es la actual revelación ajedrecística, por sus actuaciones a nivel nacional y por el ascenso que ha tenido en el ránking ELO.

Completó el podio el chico Mateo Pistone, de Rawson; mientras que en el cuarto lugar se ubicó Cristian Schlund, quinto Sergio Czabanyi, sexto Imanol Iribarren y el séptimo puesto fue para Luka Tulleria.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Desmontando la Leyenda Negra»

«Desmontando la Leyenda Negra»

TERMÓMETROS

Etiquetas: bertie benegas lynch, COMISIÓN DE PRESUPUESTO, presupuesto 2026

Salió Espert, entra Bertie
Etiquetas: diputados, presupuesto 2026

Blindaje para el Presupuesto 2026
Etiquetas: Facundo Manes, MARTÍN MENEM

Menem vs. Manes

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Cenpat, CIENCIA, CONICET, contaminación

El Cenpat convoca a vecinos para participar de un estudio de medioambiente
Etiquetas: argentina, crecimiento, FMI, inflación

El FMI anticipa menos crecimiento y mayor inflación en 2026 para Argentina
Etiquetas: movilización, paro docente

Paro nacional y movilización docente en reclamo de apertura de paritarias