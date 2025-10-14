Marcos Pirola se quedó con el Torneo de Primera del Círculo de Ajedrez de Rawson

Con total éxito se desarrolló durante el último fin de semana, el Torneo de Primera categoría del Círculo de Ajedrez de Rawson, certamen que convocó a ajedrecistas locales y de la zona.

El ganador fue el representante del Club Capablanca de Trelew, Marcos Pirola.

El Torneo de Primera capitalino con campeón

Con la disputa de las dos últimas rondas, culminó en la tarde del sábado, una nueva edición del Torneo de Primera Categoría del Círculo de Ajedrez de Rawson, certamen que se disputó durante el último fin de semana en la Asociación Italiana de Rawson.

El triunfo correspondió nuevamente a Marcos Pirola, quien de esta manera consigue este logro por tercer año consecutivo, en tanto que el segundo lugar fue para Alfonso Uzcudun, el chico de Trelew que es la actual revelación ajedrecística, por sus actuaciones a nivel nacional y por el ascenso que ha tenido en el ránking ELO.

Completó el podio el chico Mateo Pistone, de Rawson; mientras que en el cuarto lugar se ubicó Cristian Schlund, quinto Sergio Czabanyi, sexto Imanol Iribarren y el séptimo puesto fue para Luka Tulleria.