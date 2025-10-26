CANDIDATA - ELECCIONES 2025 - MAIRA FRÍAS

Maira Frías: «Se define el modelo de país que queremos»


La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Maira Frías, emitió su voto en la escuela N° 723 de Comodoro Rivadavia y celebró el nuevo sistema de BUP, «es ágil pero la escuela está con gran movimiento”, dojo en relación a la jornada electoral

La candidata remarcó que «uno se involucra en esto cuando tiene la expectativa de cambiar el futuro. El esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos es por todos y por las generaciones que vienen”.

Frías aseguró que espera los resultados “con muchas expectativas” y valoró el acompañamiento recibido. “El esfuerzo ha sido de todos, no solo de los políticos sino de toda la ciudadanía. Es un acto de reconocimiento por todo lo que uno realiza”, afirmó.

