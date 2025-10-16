Puerto Madryn sigue deslumbrando en la temporada de cruceros

La temporada 2025/2026 continúa desplegándose con gran movimiento en Puerto Madryn. Este jueves por la mañana arribó el crucero Seaventure, proveniente de Montevideo, Uruguay, marcando una nueva escala dentro del calendario que consolida a la ciudad como uno de los principales destinos de cruceros del país.

El buque, de 111 metros de eslora y diseñado especialmente para navegar en regiones polares, amarró a las 7:00 horas en el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena. A bordo viajaban 6 pasajeros y 103 tripulantes, mientras que durante su estadía en la ciudad del Golfo Nuevo embarcará a 103 nuevos pasajeros que iniciarán su travesía rumbo al sur.

El Seaventure se distingue por su tamaño reducido, lo que le permite acceder a puertos y zonas que las embarcaciones de mayor porte no pueden alcanzar. De esta manera, ofrece una experiencia de navegación más exclusiva y personalizada, pensada para viajeros que buscan explorar destinos de naturaleza prístina. Además, cuenta con modernas instalaciones y una tripulación altamente capacitada en operaciones en entornos extremos, como la Antártida y el Atlántico Sur.