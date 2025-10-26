Luque: ”Voy a representar a cada chubutense con compromiso, coraje y lealtad”



Juan Pablo Luque fue elegido diputado nacional por Chubut desde el frente Unidos Podemos. En un acto desde el Consejo de la Localidad de Comodoro celebró el resultado obtenido en Chubut que lo llevará al Congreso de la Nación.

“Siento una enorme felicidad y un gran orgullo por esta elección impresionante. Felicito y agradezco a todos los que trabajaron en unidad entendiendo la importancia de esta campaña y convenciendo a los chubutenses. El peronismo renació y acá estamos: en el Congreso para ser la voz de los chubutenses”, expresó Luque.

En ese sentido, el ya diputado nacional electo aseguró que “obtuvimos lo que fuimos a buscar: la representación en el Congreso de la Nación para ponerle freno a las políticas de crueldad, de violencia, a las políticas que pretenden destruir el Estado y regalar el país”.

Manifestó su compromiso de “representar a cada chubutense en el Congreso sin dudar, sin abstenerse y defendiendo que no se vulnere un derecho más”.

Al mismo tiempo, Luque se comprometió a “despertar las leyes que durmieron en el Congreso que quebraron el desarrollo de Chubut y toda su cadena de valor”.

El Diputado electo reconoció que esta campaña fue difícil, despareja, injusta, oscura y sucia: “despilfarraron millones de todos los chubutenses en fake News para desprestigiarme, en una forma nefasta de hacer política. Eso pudo hacer mella en gente que tarde o temprano ya se dará cuenta de la verdad pero sin dudas les causó un efecto contrario en la gran mayoría que los escarmentó. Hoy se quedaron afuera habiendo gastado una fortuna en vano”.

Luque fue claro respecto a la necesidad de repensar situaciones ocurridas que ponen en duda la independencia de los Poderes del Estado y vulneran los derechos. “Hay muchos que no fueron neutros en la cancha, no oficiaron de árbitros, se metieron a jugar y no hacen lo que corresponde. Eso deberá ser revisado por el bien de todos los chubutenses”, recalcó.

Por último, enfatizó sobre que Chubut merece recuperar su protagonismo en la mesa donde se definen las inversiones del petróleo, la pesca, el hidrógeno y las energías alternativas para cortar las falsas promesas que dejaron a más de 12 mil trabajadores en la calle. Convocó a conformar una mesa intersectorial para exigir respuestas.

Y cerró agradeciendo a los miles de chubutenses que le dieron la confianza para representarlos en el Congreso, para gestionar soluciones y a todos los que votaron con la esperanza de que Argentina puede mejorar.