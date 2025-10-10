2.2 - ALIMENTOS - CANASTA BÁSICA - INFLACIÓN - MADRYN

Los precios de la canasta familiar en Puerto Madryn subieron 2,2% en septiembre

Como cada mes, el relevamiento de precios realizado por el Centro de Estudio José María Rey del Partido Socialista en las cuatro principales cadenas de hipermercados de Puerto Madryn mostró que, durante septiembre de 2025, los productos de la canasta de alimentos básica registraron un aumento del 2,2%.

Los incrementos más destacados se observaron en el queso cremoso (24% por kilo), la cebolla (23% por kilo), el asado sin hueso (16% por kilo) y la tapa de asado (17% por kilo).

El estudio incluyó 50 productos que abarcan carnes, vegetales, frutas, productos no perecederos y artículos de limpieza, manteniendo siempre las mismas marcas y puntos de venta para asegurar la consistencia del relevamiento.

Desde el Centro de estudios José María Rey del Partido Socialista de Puerto Madryn se puntualizó que dicho índice comunicado no refleja el aumento del costo de vida ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento, combustibles, entre otros.

Según la proyección realizada a partir de estos datos, se estima que la canasta familiar acumulará un aumento cercano al 29,8% para fin de año.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: boletas, josé luis espert, lla

Cambiar de caballo en medio del río, no es gratis

TERMÓMETROS

Etiquetas: Facundo Manes, MARTÍN MENEM

Menem vs. Manes
Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, Karen Reichardt

Reichardt sí, Santilli no
Etiquetas: elecciones 2025, Javier Milei

El gobierno no genera confianza

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: 26 de octubre, Beliz, elecciones 25, Fuerza del Trabajo, TRELEW

Modo campaña: Beliz escuchó reclamos y propuestas de vecinos de Trelew
Etiquetas: Despierta Chubut, Lorena Moreno, Madryn

Lorena Moreno presentó un proyecto para crear el Presupuesto Participativo Municipal
Etiquetas: Aeropuerto, el tehuelche, medioambiente, plásticos, puerto madryn

Llega a Madryn la propuesta para reducir los plásticos de un solo uso en los aeropuertos