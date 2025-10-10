Los precios de la canasta familiar en Puerto Madryn subieron 2,2% en septiembre

Como cada mes, el relevamiento de precios realizado por el Centro de Estudio José María Rey del Partido Socialista en las cuatro principales cadenas de hipermercados de Puerto Madryn mostró que, durante septiembre de 2025, los productos de la canasta de alimentos básica registraron un aumento del 2,2%.

Los incrementos más destacados se observaron en el queso cremoso (24% por kilo), la cebolla (23% por kilo), el asado sin hueso (16% por kilo) y la tapa de asado (17% por kilo).

El estudio incluyó 50 productos que abarcan carnes, vegetales, frutas, productos no perecederos y artículos de limpieza, manteniendo siempre las mismas marcas y puntos de venta para asegurar la consistencia del relevamiento.

Desde el Centro de estudios José María Rey del Partido Socialista de Puerto Madryn se puntualizó que dicho índice comunicado no refleja el aumento del costo de vida ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento, combustibles, entre otros.

Según la proyección realizada a partir de estos datos, se estima que la canasta familiar acumulará un aumento cercano al 29,8% para fin de año.