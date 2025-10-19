Las ventas por el Día de la Madre 2025 bajaron 3,5% anual

Las ventas en comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre 2025 mostraron una caída interanual del 3,5% a precios constantes, marcando el cuarto descenso consecutivo. Según los datos del sector, la contracción se relaciona con el deterioro del poder adquisitivo de los hogares y con una fecha que ya no logra estimular significativamente el consumo minorista.

El ticket promedio se ubicó en $37.124, un aumento nominal del 9,8% respecto de los $33.819 de 2024. Sin embargo, al ajustar por inflación, la variación real es negativa en 16,7%, lo que indica que, en términos reales, las familias destinaron menos dinero a los regalos del Día de la Madre. A pesar de que el 83,5% de los comercios aplicó descuentos, promociones y cuotas sin interés, las ventas no lograron repuntar.

“El resultado refleja la pérdida general del poder adquisitivo y un contexto en el que el gasto de los hogares sigue condicionado por la restricción del ingreso real”, indicaron desde el sector. Los comercios intentaron atraer demanda mediante precios promocionales, reintegros bancarios y financiamiento extendido, pero el público priorizó productos de menor valor y compras más planificadas.

En cuanto a las expectativas del sector, el 41,7% de los comercios señaló que las ventas se mantuvieron en niveles similares a lo esperado, mientras que un 35% registró resultados inferiores y cerca del 23% superó sus previsiones.

Desempeño por rubros

La mayoría de los sectores relevados presentó caídas en ventas reales. Electrodomésticos y artículos para el hogar retrocedieron 8,4%, indumentaria cayó 5,3%, y cosmética y perfumería registró la mayor contracción con un 24,2%. Calzado y marroquinería se mantuvo casi estable, con un leve crecimiento de 1,8%, y librería cayó 1,7%.

El único sector que logró aumentar sus ventas reales fue tecnología, con un crecimiento del 15,7%, impulsado por el recambio de dispositivos y las facilidades de financiación.

En el análisis global, de los seis rubros relevados, cinco registraron caídas interanuales, y sólo electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video mostraron un leve crecimiento del 0,6%.

El Día de la Madre 2025 reflejó así un movimiento moderado en los comercios minoristas, consolidando la tendencia de consumo contenido en un contexto económico donde la inflación y la pérdida de poder adquisitivo siguen marcando el comportamiento de los hogares.