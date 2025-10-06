Larga fila en la Terminal para habilitar el nuevo sistema del BECH

Continúan en Puerto Madryn las gestiones para adaptar el Boleto Estudiantil Chubutense (BECH) al nuevo sistema de personalización, que busca modernizar el acceso al beneficio y eliminar la acreditación mensual.

Durante la jornada, cientos de personas se acercaron a la Terminal de Ómnibus para realizar el trámite en las oficinas del BECH, y la fila se extendió de punta a punta del edificio.

Desde el área de Transporte informaron que, desde la semana pasada, se están atendiendo alrededor de 600 personas por día, en una ciudad donde el beneficio alcanza a unos 13.000 usuarios.

Para organizar la atención, se entregan números y, en caso de que queden personas en espera después de las 14 horas, el personal continúa trabajando para garantizar que todos puedan completar el trámite. En el lugar también estuvo presente el director general de la Subsecretaría de Transporte, Ariel Mastrogiovanni, para resolver consultas específicas vinculadas a los 40 pasajes mensuales que contempla el programa.

Con esta nueva modalidad, se elimina la necesidad de acreditar el beneficio todos los meses, lo que busca evitar las largas colas y trámites reiterados que se daban anteriormente.

Durante todo octubre, los beneficiarios deberán acercarse a la Terminal con el voucher del BECH y su DNI para cargar, nominalizar y registrar la tarjeta bajo el nuevo sistema. El beneficio es personal e intransferible, y cubre un pasaje de ida y otro de vuelta hacia el establecimiento educativo, de lunes a viernes entre las 6 y las 00 horas, tanto para estudiantes como para personal docente y no docente.

En casos específicos donde sea necesario adquirir más de 40 pasajes, se deberá hacer la solicitud en las oficinas y presentar documentación de respaldo.