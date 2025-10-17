La Universidad del Chubut realizó una Jornada de Salud Comunitaria en Puerto Madryn
La Universidad del Chubut llevó adelante este viernes una Jornada de Salud Comunitaria en su sede de Puerto Madryn, una propuesta que reunió a estudiantes, profesionales y vecinos para reflexionar y debatir sobre diversas problemáticas vinculadas con la salud pública desde una perspectiva participativa e integral.
La actividad fue organizada por el Programa de Salud Comunitaria de la institución, en articulación con el Hospital Dr. Andrés Ísola y otras entidades locales. Durante la jornada se desarrollaron más de 30 actividades temáticas, con la participación de alrededor de 250 personas a lo largo del día.
El psicólogo Rodrigo Ezequiel Jaldo, integrante del programa y uno de los organizadores, explicó que la iniciativa forma parte de una serie de acciones que buscan fortalecer la articulación entre la universidad, el sistema de salud y las comunidades.
“Venimos trabajando con Claudia García en distintas actividades vinculadas a la salud mental. Esta jornada es la culminación de un proceso de diagnóstico que nos permitirá proyectar nuevas acciones desde el hospital y la universidad”, señaló Jaldo.
El profesional destacó que el enfoque del programa se basa en la participación comunitaria como eje central: “Nos interesa que las vecinas y vecinos se acerquen, compartan sus ideas y experiencias, y puedan ser parte de las soluciones. La salud no ocurre solamente en un hospital, sino en cada espacio donde las personas se cuidan y cuidan a otros”, sostuvo.
Durante el encuentro se abordaron temas como salud mental, zoonosis, salud ambiental, consumos problemáticos, discapacidad, violencias en infancias y adolescencias, y problemáticas de género, entre otros. Además, hubo muestras artísticas y mesas de trabajo participativas donde los asistentes compartieron diagnósticos y propuestas.
Jaldo indicó que el objetivo es dar continuidad a este tipo de instancias y proyectarlas a futuro en toda la provincia.
“Queremos que las Jornadas de Salud Comunitaria se realicen todos los años, y que sean itinerantes. Nos gustaría que puedan desarrollarse también en ciudades como Trelew, Comodoro, Esquel o incluso en zonas rurales, donde existen otras realidades y desafíos en el acceso a la salud”, afirmó.
Con un espíritu de colaboración y trabajo conjunto, la Universidad del Chubut reafirmó su compromiso con la promoción de la salud pública y la formación de profesionales vinculados al territorio.