CENTRO NUCLEAR - CHERNÓBIL - DIESEL - GENERADORES - NCS - NUCLEAR - OIEA - SARCOFAGO

La OIEA advirtió que la central nuclear de Chernóbil sufrió fluctuaciones de energía


La central nuclear ucraniana de Chernóbil sufrió fluctuaciones de energía el miércoles por la mañana debido a un problema técnico, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
La planta perdió la conexión con la línea de 330 kV de su subestación de Slavutych. Al cambiar rápidamente a líneas alternativas, se restableció el suministro eléctrico, excepto en el Nuevo Confinamiento Seguro (NCS), informó el miércoles por la noche la OIEA en la plataforma social X.
Dos generadores diésel de emergencia suministran actualmente electricidad al NCS, que cubre el antiguo sarcófago construido tras el accidente de Chernóbil en 1986, según la agencia de la ONU.

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

