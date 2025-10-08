ARMAS - AYUDA MILITAR - COSTOS DE LA GUERRA - DONDALD TRUMP - EE UU A ISRAEL - GAZA - ISRAEL - TRUMP

La ayuda militar de EE UU a Israel supera los US$ 21.000 millones desde el inicio del conflicto en Gaza


Desde el estallido del más reciente conflicto en Gaza, el 7 de octubre de 2023, el gobierno de Estados Unidos destinó 21.700 millones de dólares en ayuda militar a Israel, según indica un estudio publicado el martes.
La investigación, realizada por el «Proyecto Costos de la Guerra» del Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Brown, señala que tanto bajo las Administraciones de Joe Biden como de Donald Trump, se han comprometido decenas de miles de millones de dólares adicionales en ventas de armas y servicios relacionados que se pagarán en los próximos años.
El estudio elaborado en colaboración con el Instituto Quincy para el Arte de Gobernar Responsable, con sede en Washington, indica que las armas suministradas por Estados Unidos fueron fundamentales para las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y de la Policía israelí en Gaza, Cisjordania y otras zonas. La mayoría del armamento empleado actualmente por Israel proviene de su inventario de fabricación estadounidense.
Además, el informe subraya que, dado el nivel del gasto actual y comprometido, las FDI no habrían podido causar una destrucción tan amplia en Gaza ni escalar sus operaciones en la región sin el financiamiento, armamento y respaldo político de Estados Unidos.
Un reporte complementario estima que Washington gastó entre 9.650 y 12.070 millones de dólares adicionales en operaciones militares en Yemen y otras zonas del Medio Oriente relacionadas directa o indirectamente con las acciones de Israel desde octubre de 2023.
En conjunto, el gasto militar estadounidense en la región asciende a entre 31.350 y 33.770 millones de dólares en los últimos dos años, según el estudio.
Hasta principios de septiembre de 2025, el conflicto ha dejado 67.075 muertos y 169.430 heridos en Gaza, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, cifras que representan más del 10 por ciento de la población previa a la guerra, según el Proyecto Costos de la Guerra.

