Investigan a otro acusado en una causa por «sextorsión»



La jueza de garantías Eve Ponce abrió la investigación en la que se le imputaron dos delitos a un hombre de Comodoro Rivadavia. Fue en el marco de la investigación ya avanzada respecto de una organización que lideraban dos internos del Instituto Penitenciario Provincia (IPP) con ramificaciones con más imputados privados de libertad, y, por otro lado, allegados y familiares que lo hacían desde el exterior de esa cárcel ubicada entre las ciudades de Trelew y Puerto Madryn.

Se trata de un caso de “sextorsión” y el rol que cumpliría el nuevo imputado, era el de “hacer de mula o puente” para hacer circular el dinero mal habido por cuentas bancarias y de Mercado Pago. La modalidad era la de hacerse de fotos y videos íntimos de las víctimas para posteriormente, mediante engaños, extorsionarlas a cambio de dinero. Para ello apelaban a variados ardides que terminaban con las víctimas depositando dinero en cuentas que después hacían circular por cuentas bancarias o billeteras virtuales.

La investigación respecto de varios de los integrantes de esta organización, ya están avanzadas desde hace unos dos años y además de allanamientos y secuestros de teléfonos celulares, significó realizar numerosas imputaciones con distintos grados de responsabilidad, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito del Ministerio Público Fiscal del Chubut.

El nuevo imputado es M.A. de quien se sospecha habría participado en tres transferencias por un total de 9.900.000 pesos.

Se le imputa ser miembro de una asociación ilícita, además de partícipe secundario del delito de extorsión. Arredondo siguió la audiencia de apertura de investigación en su contra, desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde reside. La descripción de los cargos en su contra estuvo a cargo del fiscal general Fernando Rivarola y fue asistido por el defensor oficial Miguel Moyano, que no se opuso a los postulados de los representantes del Ministerio Público Fiscal.