Intervención urgente sobre el servicio de energía en Puerto Madryn



Servicoop informó esta mañana que se debe realizar una intervención urgente sobre las instalaciones del Distribuidor Estivariz 3, con el fin de llevar adelante tareas de mantenimiento sobre las redes de media tensión. Para llevar adelante las mencionadas tareas, es imprescindible interrumpir el servicio desde las 12:00 hasta 12:30 horas aproximadamente.

La falta de suministro afectará a los usuarios residentes en la zona delimitada por las siguientes calles: Mariano Moreno, Santiago del Estero, Av. Gales, Santa Rosa, Domecq García, Tierra del Fuego, Ferrocarril Patagónico, Juan Muzzio, Washington Jones y Colón.

Se sugiere desconectar los aparatos eléctricos que puedan verse afectados por el corte, hasta la reposición del servicio. Este corte queda supeditado a las condiciones del clima. Se recuerda que la guardia atiende las 24 horas, todos los días del año, comunicándose al 4453400 y líneas rotativas, o en Estivariz 560.