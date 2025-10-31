Inician obras de refacción integral en el Centro de Salud Ruca Calil de Puerto Madryn

A partir del lunes 10 de noviembre, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Ruca Calil”, ubicado en el barrio Presidente Perón de Puerto Madryn, permanecerá cerrado temporalmente debido al inicio de una obra de refacción integral que busca mejorar la funcionalidad y las condiciones edilicias del establecimiento.

El proyecto, impulsado por la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación del Gobierno del Chubut, cuenta con el asesoramiento técnico de profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). Según se informó, las tareas abarcarán una remediación edilicia completa, incluyendo la renovación de baños públicos e instalaciones sanitarias, la adecuación de muros y cielorrasos, y la reparación de la estructura de la cubierta. Además, se prevé la reconstrucción de veredas, mejoras en los espacios exteriores y la instalación de una nueva torre para el tanque de agua potable.

Se estima que la obra se extenderá hasta marzo de 2026, período durante el cual se implementará un plan de contingencia para garantizar la continuidad de la atención médica a los vecinos y vecinas de los barrios Presidente Perón, San Miguel y Nueva Chubut.

Plan de atención durante la obra

Durante el cierre temporal, la Junta Vecinal del barrio Perón, ubicada en Albarracín 3445, funcionará como unidad operativa de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Allí se otorgarán turnos, se brindará información y se realizarán atenciones médicas a demanda, así como controles ginecológicos, obstétricos y de enfermería.

Asimismo, se ampliará el horario de atención hasta las 17 horas en los CAPS “Roque González” (Estivariz 2484) y “Fontana” (España y La Rioja), donde se llevarán adelante controles de salud y turnos programados.

Por otro lado, las especialidades médicas como salud mental y kinesiología se brindarán en distintos puntos de la ciudad, entre ellos los Centros de Gestión Barrial (CEGEBA) de los barrios Perón y San Miguel, containers ubicados en el predio del Ruca Calil, una unidad móvil sanitaria y otros espacios designados especialmente para esta etapa.

Para obtener más información, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 280-605361 o consultar el Facebook oficial del CAPS Ruca Calil.

La remodelación busca fortalecer la infraestructura sanitaria de Puerto Madryn, optimizando las condiciones de trabajo del personal de salud y mejorando la atención a la comunidad.