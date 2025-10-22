Identifican cadáver hallado en Playa Magagna y sospechan de un «ajuste de cuentas»

El cadáver hallado en Playa Magagna, fue identificado como Mario Daniel Giannobile, oriundo de Río Negro y residente en Puerto Madryn. Según fuentes policiales, el hombre de 38 años sería víctima de homicidio.

Su cuerpo fue descubierto alrededor de las 19:30 horas del martes por una pareja de transeúntes, presentaba el cráneo fracturado por golpes y estaba atado de pies y manos con trozos de tela.

Las autoridades sospechan de la participación de dos o más personas en el homicidio y maneja como línea de investigación más fuerte la de un posible «ajuste de cuentas narco». El modus operandi sugiere que la víctima podría haber sido arrojada al mar y el cuerpo devuelto a la costa por el oleaje.

El cuerpo de Giannobile fue trasladado a la Morgue Judicial de Trelew para la realización de la autopsia, que será clave para determinar la causa exacta de la muerte y establecer el tiempo preciso de fallecimiento.

Fuente: FM Tropical