Guillermo Brown recibe a Villa Mitre en el inicio de segunda etapa de la Reválida del Torneo Federal A

Esta tarde, desde las 15:30 horas, Guillermo Brown recibirá en el Estadio Raul Conti a su par de Villa Mitre de Bahía Blanca, en el marco del juego de Ida de la Segunda Etapa de la Reválida del Torneo Federal A 2025.

El árbitro designado para este encuentro será Cesar Ceballo y en el que «la Banda» buscará un resultado positivo que lo deje mejor posicionado con vistas al juego de Vuelta en tierras bahienses.

«La Banda» quiere seguir en buena racha en esta nueva etapa de la Reválida

«La Banda» llega a esta instancia tras ser el mejor de la primera etapa de la Reválida, y jugará ante el conjunto bahiense que viene de la Fase Campeonato pero que, cómo no quedó entre los mejores cinco de esta instancia, se suma la Reválida con vistas al segundo ascenso que brinda la divisional al Torneo Nacional.

En este mismo objetivo de pelear por el segundo ascenso a la Primera Nacional, está Brown, que si bien tiene desventaja deportiva con respecto a Villa Mitre en este cruce, eso no es condicionante para el conjunto portuario que encontró una regularidad futbolística y un once ideal que hizo muy buenos partidos y consiguió confianza en sus jugadores que les permiten ilusionarse con llegar más lejos en la competencia.

El árbitro del juego de esta tarde tarde será Cesar Ceballo, que será asistido por Danilo Viola y Evelyn Luján.

Vale destacar que el cruce de Vuelta, se disputará el próximo domingo en el Estadio El Fortín de Bahía Blanca.