Guillermo Brown confirmó la baja por lesión de Alan Silva: sufrió una rotura de ligamentos cruzados

Este martes, el Club Guillermo Brown informó, a través de un comunicado emitido en redes sociales, la lesión sufrida por el futbolista Alan Silva el pasado domingo.

Se trata de una ruptura de ligamentos cruzados, que derivará en la intervención quirúrgica del destacado mediocampista lo cual lo alejará de las canchas por varios meses para su recuperación.

Dura lesión sufrida por Silva

El pasado domingo, en lo que fue la victoria por 2 a 0 frente a Sportivo Belgrano de San Francisco por los Octavos de Final del Torneo Federal A, la mala noticia para Guillermo Brown fue la lesión sufrida por uno de sus mejores futbolistas en lo que va del certamen, el mediocampista Alan «Cuca» Silva.

Este martes, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Brown informó que Silva sufrió una rotura de ligamentos cruzados; por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente para afrontar el importante grado de lesión que esta reviste.

De esta forma, no solo se confirma que Silva se perderá todo lo que afronte Brown de aquí al cierre de su participación en el certamen; sino también que tendrá entre 7 y 9 meses para su recuperación.

Sin dudas, una dolorosa baja para el equipo browniano que lidera Emanuel Trípodi, que no podrá contar con uno de sus mejores jugadores, que no solo aporta buen juego, sino también peso en la ofensiva desde mitad de cancha adelante, asimismo goles, como el anotado dias atrás en el juego de Vuelta por la Segunda Fase de la Revalida ante Villa Mitre.

Los simpatizantes brownianos, expresaron su apoyo y acompañamiento al futbolista en esta dura situación que transita.