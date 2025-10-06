Goleada de Boca ante Newell´s

Boca Juniors goleó este domingo por 5-0 a Newell’s Old Boys, en el juego válido por la 11ma. fecha del Torneo Clausura 2025.

Milton Giménez (dos), Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco, anotaron para el triunfo del equipo de Miguel Ángel Russo, que con estos tres puntos ascienden al primer puesto de su zona, con 17 unidades.

Una contundente victoria del «Xeneize»

Durante el transcurso del primer tiempo, Boca desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su contrincante.

En el minuto 7, el lateral derecho Juan Barinaga realizó el centro que terminó en la definición del centro delantero Milton Giménez.

A los 24 minuto, el centro delantero Milton Giménez aprovechó un rebote dentro del área chica y ejecutó un disparo potente que envió la pelota al fondo de la red.

Además, en el minuto 32, el defensor central Ayrton Costa aprovechó un error defensivo y realizó un cabezazo potente que envió la pelota al fondo de la red.

En los instantes finales, Newell’s generó dos jugadas ofensivas que complicaron a la defensa “Xeneize”, pero las imprecisiones en las definiciones de las oportunidades claras lo enviaron al vestuario con una frustrante cifra en el tanteador.

En el complemento del duelo, el “Azul y Oro” regresó al terreno de juego con la misma intensidad ofensiva y liquidó a su rival.

En el minuto 5 del segundo tiempo, el equipo local extendió su ventaja en el tanteador. El extremo izquierdo Brian Aguirre aprovechó la mala salida del arquero Juan Ángel Espínola González y cabeceo dentro del área chica.

A los 15 del segundo tiempo, Boca convirtió su quinto tanto. El lateral Lautaro Blanco ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero Juan Ángel Espínola González.