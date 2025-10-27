Fuerza Santacruceña ganó dos bancas y LLA una, dejando fuera al oficialismo provincial



Fuerza Santacruceña se impuso en las elecciones de medio término en Santa Cruz, con un 32,10% de los votos contra un 31,70 por ciento de La Libertad Avanza (LLA) , cuando se habían escrutado los votos del 99,20% de las mesas, de acuerdo con resultados oficiales.

Fuerza Santacruceña obtuvo dos bancas de diputados nacionales que ocuparán Juan Carlos Molina y Moira Lanesan Sancho, mientras que La Libertad Avanza (LLA) logró una banca, que será de Jairo Henoch Guzmán.

En declaraciones en el búnker partidario, Molina analizó: “No ganó la mentira, no ganaron las operaciones, ganó la gente, los que están buscando comer. Los discapacitados, los que llevan sus hijos al Garrahan. Eso ganó hoy. No ganó la crueldad y es eso lo que más me emociona, perdió este modelo injusto para la provincia y el país”.

“Nos enfrentamos al acoso y abandono. No salí a enfrentar a ninguno de los candidatos, se metieron con nosotros, con nuestra familia, y eso no está bien. La urna habló y el pueblo de Santa Cruz”, añadió.

Por su parte, Moira Lanesan Sancho dijo a Tiempo FM que “estamos convencidos de este proyecto y cambio que queremos hacer, queremos reconstruir esta Santa Cruz que está abandonada”.

“Nosotros estamos trabajando activamente para un 2027 hace tiempo y estos números nos dan en lo que tenemos que trabajar, proponer, en lo que tenemos que seguir gestionando y ahora más que nunca poniendo la mirada en el 2027 para cortar con este modelo de no subsidios de la quita de derechos a los patagónicos, es un laburo muy grande que se viene, pero no imposible”.

El libertario Guzman consideró que “hicimos una elección extraordinaria; la verdad fue muy ajustada la diferencia y es que somos una fuerza nueva y para nosotros esta elección es un éxito, nos enfrentamos al oficialismo, al kirchnerismo e hicimos una elección extraordinaria”.

“Es una elección que costo muchísimo, venimos a enfrentarnos a un aparato diferente, somos un espacio recién constituido con militancia que viene de afuera de la política y nuestra elección fue extraordinaria y a partir de este momento comienza un nuevo camino para la provincia de Santa Cruz, el pueblo santacruceño eligió como el nuevo espacio para que lo represente”, señaló.

Con una participación del 68,02%, un total de 174.087 santacruceños emitieron su voto, mientras que 81.841 electores no concurrieron a las urnas, sobre un padrón general de 255.928 ciudadanos habilitados.

En segundo lugar, se ubicó La Libertad Avanza con 31,70% de los votos en la provincia, seguida por la fuerza Por Santa Cruz con 15,42%, PRO con 7,75%, Frente de Izquierda y de Trabajadores 4,87%, Coalición Cívica 3,56%, Proyecto Alternativo 3,32% y Movimiento al Socialismo 1,24%.

Los santacruceños concurrieron a las urnas para renovar tres bancas de diputados nacionales, en los comicios que por primera vez se realizaron con Boleta Única de Papel (BUP).

El distrito no votó senadores nacionales ya que esos tres escaños fueron renovados en 2023.