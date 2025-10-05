Francisco Cerúndolo, eliminado en tercera ronda del Masters 1000 de Shangai

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (19°) perdió en sets corridos con el belga Zizou Bergs en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái, torneo que ya no cuenta con ningún jugador albiceleste.

Bergs, que está teniendo una de las mejores semanas de su carrera, se impuso por 7-6(1) y 6-3 luego de dos horas y 10 minutos de juego.

Caída de Cerúndolo y ya no quedan argentinos en China

El encuentro entre Cerúndolo y Bergs comenzó muy parejo, con ambos jugadores manteniendo sus primeros tres turnos de saque.

El primer quiebre fue para Bergs, que tomó ventaja en el séptimo game, pero el argentino rompió el servicio de su rival en el juego siguiente. De esta manera, ambos jugadores fueron al tie-break, donde el belga no le dio oportunidades a un desdibujado Cerúndolo que poco pudo hacer para evitar el 7-1.

El momento clave del encuentro llegó en el segundo set, ya que tras un inicio parejo en el que ambos jugadores se quebraron el saque, en el sexto game llegó una nueva ruptura de Bergs para ponerse 4-2 y saque.

Cuando todo parecía que iba a ser un cómodo triunfo de Bergs, el belga pidió atención médica por problemas en su pierna izquierda. Esto le dio una luz de esperanza a Cerúndolo, que sin embargo no pudo aprovechar la situación y terminó cayendo 6-3.

No cierra de la mejor manera

Esta derrota marcó el final de una muy floja gira asiática para Cerúndolo, en la que termina con un saldo de solo una victoria y dos caídas.

El argentino, que actualmente ocupa la vigésimo primera posición del ranking ATP, venía de caer en la primera ronda del ATP 500 de Beijing ante el estadounidense Learner Tien, mientras que en el Masters 1000 de Shanghái había debutado con un triunfo en la segunda ronda frente al francés Adrian Mannarino.

Luego de un arranque de año muy bueno para Cerúndolo que incluso ilusionaba con la posibilidad de pelear por el ingreso al top 10, el argentino sufrió una grave caída en su nivel en los últimos meses y protagonizó varias derrotas sorpresivas.

Bergs, por su parte, tendrá como oponente en la cuarta ronda al canadiense Gabriel Diallo (31°), un jugador que tuvo un gran crecimiento en este 2025.