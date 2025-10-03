Francisco Cerúndolo a la próxima fase del Masters 1000 de Shangai, Sebastián Báez eliminado

En el Masters 1000 de Shanghai en China, hubo triunfo para el tenista argentino Francisco Cerúndolo, que avanzó a la tercera ronda del certamen tras vencer al francés Adrian Mannarino.

Por su parte, Sebastián Báez se despidió del torneo tras ser derrotado por el danés Holger Rune.

Una de cal y una de arena para el tenis argentino en Shangai

El tenista argentino Francisco Cerúndolo alcanzó este viernes la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai en China, una competencia que se disputa sobre cancha dura y reparte 9,2 millones de dólares en premios y puntos para el ranking ATP.

En un parejo cruce, Cerúndolo, que llegó al torneo como 19no preclasificado, venció en sets corridos al francés Adrian Mannarino por 7-6 (7-3) y 7-6 (7-4), para asegurarse su lugar en la tercera ronda de la competencia.

En la siguiente instancia, su rival saldrá del vencedor del encuentro entre el belga Zizou Bergs y el noruego Casper Ruud, 11er preclasificado.

En tanto, también en sets corridos, cayó Sebastián Báez, que se despidió del torneo tras caer frente al danés Holger Rune10mo preclasificado.