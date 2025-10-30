«Fran» Cerúndolo se mide ante el número 2 del mundo, Jannik Sinner, en el Master 1000 de París
El tenista argentino Francisco Cerúndolo sufrió, pero pasó a Kecmanovic y está en tercera ronda del Master 1000 de tenis de París.
De esta forma, «Fran» se medirá frente al numero 2 del mundo, el italiano Janick Sinner.
Victoria de «Fran» y un duro rival en próxima ronda
El tenista porteño Francisco Cerúndolo alcanzó este miércoles la tercera ronda del Masters 1000 de París en Francia, certamen que se disputa sobre cancha dura/indoor y reparte más de 6 millones de euros en premios y puntos para el ranking mundial.
En un parejo encuentro y una definición don suspenso, Cerúndolo, número 21 del mundo, derrotó al serbio Miomir Kecmanovic, ATP 53, por 7-5, 1-6 y 6-4, y en tercera ronda enfrentará este jueves al italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo y segundo preclasificado.
En tanto, también este miércoles, el otro representante nacional en el certamen, Camilo Ugo Carabelli, no pudo sostener la ventaja inicial y se despidió en segunda ronda frente al alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo y tercer preclasificado..
Este jueves, en cancha central, no antes de 19 horas de París y 14 horas de Buenos Aires, Francisco Cerúndolo se medirá ante Jannik Sinner.