FRANCISCO CERÚNDOLO - MASTER 1000 DE PARÍS - TENIS

«Fran» Cerúndolo se mide ante el número 2 del mundo, Jannik Sinner, en el Master 1000 de París

El tenista argentino Francisco Cerúndolo sufrió, pero pasó a Kecmanovic y está en tercera ronda del Master 1000 de tenis de París.

De esta forma, «Fran» se medirá frente al numero 2 del mundo, el italiano Janick Sinner.

 

Victoria de «Fran» y un duro rival en próxima ronda

El tenista porteño Francisco Cerúndolo alcanzó este miércoles la tercera ronda del Masters 1000 de París en Francia,  certamen que se disputa sobre cancha dura/indoor y reparte más de 6 millones de euros en premios y puntos para el ranking mundial.

En un parejo encuentro y una definición don suspenso, Cerúndolo, número 21 del mundo, derrotó al serbio Miomir Kecmanovic, ATP 53, por 7-5, 1-6 y 6-4, y en tercera ronda enfrentará este jueves al italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo y segundo preclasificado.

En tanto, también este miércoles, el otro representante nacional en el certamen, Camilo Ugo Carabelli, no pudo sostener la ventaja inicial y se despidió en segunda ronda frente al alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo y tercer preclasificado..

Este jueves, en cancha central, no antes de 19 horas de París y 14 horas de Buenos Aires, Francisco Cerúndolo se medirá ante Jannik Sinner.

