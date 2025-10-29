Femicidio de Cecilia Strzyzowski: todavía no se conformó el jurado popular y continúan las entrevistas



El jurado popular para el juicio contra el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski todavía no fue conformado y hoy continúan las entrevistas para saber quiénes quedarán seleccionados para integrar el equipo que decidirá la culpabilidad o inocencia de los siete acusados.

Este martes pasaron más de 160 chaqueños por el Centro de Convenciones Gala y se espera un número similar en la jornada de hoy. Ayer se supo que una de las participantes era conocida de uno de los abogados de Emerenciano Sena, motivo por el cual quedó descartada.

Las autoridades judiciales tienen el trabajo de entrevistar y evaluar a los vecinos para constatar que no tengan ninguna relación con los acusados, así como tampoco tengan conocimiento en profundidad del caso.

Se espera que, para el cierre de la semana, o antes, se den a conocer a los 12 integrantes del jurado popular, seis hombres y seis mujeres, sumado a los suplentes. Si eso no ocurre, el juicio iniciará en el Centro de Estudios Judiciales con la etapa de apertura de alegatos.

César Sena, ex pareja de la víctima, está procesado por el delito de homicidio doblemente agravado en carácter de autor, mientras que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña por ser partícipes necesarios del femicidio.

Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González llegan a juicio por el delito de encubrimiento agravado.