La Cooperativa de Trelew anticipa la quiebra



Un informe del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Trelew alerta sobre un posible colapso financiero en los próximos 45 días si no se toman medidas urgentes. Según revela el portal de noticias Vibra News, el documento propone un aumento tarifario cercano al 60% y señala que, según el modelo regulatorio, la entidad debería reducir su planta en 74 trabajadores.

Además, reconoce un déficit operativo mensual de $1.590 millones y proyecta que el rojo podría trepar a casi $4.700 millones en diciembre.