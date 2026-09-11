Desvalijan a una familia de Trelew mientras dormían

Una familia de Trelew se llevó la desagradable sorpresa cuando este viernes, cerca de las 7 de la mañana, se levantaron para encarar la jornada laboral, y descubrieron que durante la noche ingresaron a su casa y los habían robado.

Los delincuentes, de manera muy sigilosa, lograron llevarse un vehículo marca Toyota Yaris, negro y cargar en él, varias pertenencias entre ropa, valores varios y dinero.

Lo sorprendente del caso es que, pese a tener perros y alarma, los maleantes lograron cometer su objetivo sin ser detectados.

Emmanuel Duca, propietario de la vivienda contó que los sujetos ingresaron por atrás de la vivienda en algún momento de la noche y que los perros no ladraron.

“El auto que se llevaron es el de mi mujer”, aclaró el hombre. “Lo usamos para las terapias de nuestro hijo”, se lamentó Duca. Entre las cosas que les robaron figuran camperas y dinero entre otros valores.

“No sé cómo hicieron”, se preguntó. Tenemos alarmas, pero están desconectadas por los perros dentro de la casa”. Sobre cuándo se dieron cuenta de lo ocurrido, Duca dijo que fue a las 7 de la mañana cuando se levantaron para organizar el día. “Nos asomamos y vimos todo el desastre. Faltaban el auto y varias cosas”.

Fuente: Jornada