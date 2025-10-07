Fede Bal sorprendió al revelar el nombre de la primera famosa a la que le fue infiel



Nuevamente con el foco en sus relaciones, Fede Bal volvió a hablar de sus conquistas, confesando a qué edad comenzó a ser infiel y sorprendió al revelar al nombre de la famosa que lo sufrió.

“Yo tenía unos 12 años y ella 10. Ella es conocida. Éramos noviecitos del camión escolar en la primaria”, contó en una entrevista con Matías Martín para Todo Pasa (Urbana Play).

Y mencionó el nombre de la primera mujer a la que le fue infiel: “Ella es Stephanie Demner. Fue mi primer novia”.

En un diálogo distendido, el actor dio detalles de que lo llevó a ser infiel a la corta edad de 12 años: “Nos dábamos piquitos a esa edad con mucha tranquilidad. Y de golpe yo quería más. Yo quería más besos, abrazos. Pero ella era más chica, le llevo dos años”.

“Ella era perfecta como ahora, que es una bomba de mujer. Imagínatela con 10 años. Se abre la puerta corrediza del micro escolar, de esos micros pintados de naranja. Y entró ese ángel y le dije, yo necesito realmente decirle lo que me pasa”, explicó lo que sintió al verla por primera vez.

Bal sostuvo que la diferencia etaria entre ellos terminó por molestarle: “Y le regalé un CD de Eminem. Pero me lo devolvió al otro día. Me dijo que no la dejaban escuchar eso en su casa. De golpe me empezamos a ponernos de novios porque yo le hacía cartitas, todo. Y no iba para allá. No me daba ni piquitos».

“Y me fui con Amira. Me fui con Amira (N del R: otra compañera del colegio) y le di un chape a Amira y ella lo vio, le hice muy mal…“, cerró.