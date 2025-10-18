CANDIDATURA - EXPULSIÓN - FACUNDO MANES - LORENA VILLAVERDE - NARCOPOLÍTICA - SENADO

Facundo Manes exige la expulsión de Lorena Villaverde de Diputados y su renuncia a la candidatura al Senado


El diputado nacional Facundo Manes utilizó sus redes sociales para lanzar un duro pronunciamiento contra la candidata a senadora por Río Negro, Lorena Villaverde, exigiendo su exclusión de la Cámara Baja y su renuncia inmediata a la postulación. El legislador se mostró alarmado por el avance de la “narcopolítica” y la amenaza que representa para el sistema democrático.
En su publicación, Manes anunció la presentación de un proyecto de exclusión de Villaverde de la Cámara de Diputados de la Nación, citando su acusación de traficar cocaína. Paralelamente, el legislador radical exigió la renuncia de Villaverde a su candidatura a Senadora Nacional por Río Negro.
Manes enfatizó la necesidad de una postura unificada y transversal contra el narcotráfico, al que calificó como “la amenaza más fuerte que tiene hoy el sistema democrático en América Latina”. Su mensaje central fue categórico: “NO PODEMOS PERMITIR QUE LA NARCOPOLÍTICA AVANCE EN ARGENTINA”.
Finalmente, el diputado expresó su solidaridad con el periodista Nicolás Wiñazki, quien según Manes fue “amenazado hoy por Villaverde”.
Manes concluyó su comunicado advirtiendo que no permitirán que “conviertan a la Argentina en un narco-estado”, reafirmando su compromiso con la transparencia y la lucha contra el crimen organizado en el ámbito político.

«Desmontando la Leyenda Negra»

